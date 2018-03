Kogenud metsakorraldaja Lauri ütleb puu vanuse ära silma järgi

Lauri Salumäe on üks 239 metsakorraldajast Eestis, kel on eksam läbitud ja vastav kutsetunnistus taskus. Tema tehtud kava järgi saab metsaomanik otsustada, milliseid töid oma metsas teha. Kõik metsaomaniku takseerkirjeldust tellima ei pea, aga need küll, kes plaanivad metsamajandamisega tegeleda. Lauri on metsi takseerinud 18 aastat ja õige inimene, kellelt uurida, mida metsakorraldaja töö endast kujutab.