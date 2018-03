Mõisakohviku perenaiseks hakanud Ülle: mõtlesin, et appi, mis nüüd saab, ma ei tea sellest ju midagi

Ütlust, et see rong on läinud, nende naiste suust ei kuule. Pigem leiab kohvikust tõestuse, et kunagi pole liiga hilja oma südamesoove täide hakata viima. Ülle unistus on põhjus, miks naised täna siin tegutsevad.

"Ma olen unistanud mõisaprouaks saamisest. Olen unistanud, et saaks sõpradele pakkuda midagi maitsvat süüa. Aga kuna ma tegelikult olin paarkümmend aastat hoopis floristina töötanud, siis sellest kõigest tekkis rutiin. Tundus, et nüüd on vaja maha istuda, kõik läbi lõigata ja mõelda, et mida ma siis üldsegi tahan. Ja siis tuli selline kodugurmee mõte, millega ma aastakese vaikselt toimetasin kodus. Selle kodugurmeega ma sattusin siia Anija mõisa mõisakohvikute päevale. Siit hakkasid need asjad hargnema," rääkis Ülle.

Anija mõis otsis ülemöödunud suvel oma ruumidesse kohvikupidajat. Ülle, kes oli floristitööst loobunud ja mõnda aega koduköögis küpsetanud, otsustas konkursil osaleda. Ta valiti kohvikut pidama seitsme kandidaadi seast.

"Kui üks see suur hoog maha sai, siis ma mõtlesin, et appikene, aga mis nüüd saab, et ma olengi nüüd kohvikus ja ma ei tea ju sellest mitte midagi, et ma oma kolme kiluleiva ja mingi koogikesega ei hakka ju kohvikut pidama," sõnas Ülle.

Kaks pead on parem kui üks, nii et sõbranna Kristiina otsustas appi tulla.

"Ülle juba ammu on rääkinud mulle oma armastusest mõisate vastu ja kuidas ta tahaks ikkagi ükskord olla mõisaproua. Nüüd siis ühel päeval ta mulle teatas, et aga ma ju ei oska. Et ta ju ei oska EAS-i projekti kirjutada, et tal on vaja osta igasugust sisustust ja asju, et äkki ma aitan. Et mina ju oskan. Ja siis ma ütlesin, et aga teeme siis üldse koos," meenutas Kristiina. Nii Kristiina kohe punti hüppaski. "No see Ülle entusiasm [võlus mind]."

Ülle mõte mõisas tegutseda ei sündinud üleöö. Ta pidas tükk aega tõsist plaani endale mõis osta ja see ise korda teha.

"Abikaasaga otsisime müügilolevaid mõisaid. Midagi sellist meelepärast. Me ei tahtnud väga kaugele Tallinnast minna ja samas me ei tahtnud, et ta väga suur oleks, ja kuidagi läks ikka nii, et seda õiget ei leidnud. Nüüd ma tundsingi, et ma oleks nagu koju jõudnud, sest ma tegelikult ei suudakski suuremat territooriumi hallata nagu see väike kohvik. Siin saan ma oma vajadused praegu rahuldatud," märkis Ülle.