Tartu loodusmajas värviti looduslike vahenditega kirevaks üle saja muna

Munade värvimine osutus koguni nii populaarseks, et esimese tunniga said ürituseks varutud 80 muna otsa ja korraldajad pidi lisa tooma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lapsed olid munade värvimisest ja koksimisest nähtavalt elevil.

"Saab munade värvidega ja saab muna sibulakoortega värvida," selgitas Emma Laura, kellele meeldib kõige rohkem värvida mune sibulakoortega, sest sel viisil tulevad ilusad munad.

Et hoolega värvitud munad hooletusse ei jääks, said lapsed oma värvitud munadele ka uhked munahoidjad meisterdada.

"Sa lõikasid vetsurulli pooleks ja siis panid liimiga kõrvad ja siis panid silmad, joonistasid vildikatega näo ja siis lisasid käpad," kirjeldas Sander.

"Tegime paberist jänkut, tegime jalad, käed, kõrvad, suu, keha," rääkis Heleene.

Hoidjatesse asetatud munad ei saanud värviliseks tehisvärvide või vildikate abiga, sest Tartu loodusmaja soovis näidata, et kirevaid mune saab teha ka looduslike vahenditega.

"Siin meil on lilla kapsas, punane peet ja kurkum, lisaks siin on ühed näidismunad tehtud mustikatega. /.../ Lisaks sellele, et need punased peedid ja asjad seal vees sees on, on lisatud natuke äädikat ja soola. Äädikas teeb värvi vastuvõtlikumaks sellele munale," selgitas loodusmaja lasteaia programmide koordinaator Evelin Peterson.