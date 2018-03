Täna selgub "Klassikatähtede" võitja

Seriaalist "Gossip Girl" tuntud näitleja Ed Westwick on uurimise all kolme ahistamisjuhtumiga.

Klassikatähtede konkursi parimaid ootab rida väärt auhindu: võitja saab Eesti Kontserdilt rahalise preemia ja kuni viis kontsertesinemist järgmisel hooajal, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia on välja pannud õppe- või kontserdireisi, ERSO ja Klassikaraadio auhind on kontsertesinemine. Eesti Rahvusringhäälingu poolt esmakordselt välja pandud eriauhind annab ühele noortest võimaluse esindada Eestit sel suvel Edinburghis toimuval Klassika-Eurovisioonil.

Kohal on ka kõik tänavusel võistlusel osalenud muusikud, et toetada finaliste ja mängida konkursi lõpuks üheskoos üks lugu. Ja nagu ikka, saab pärast telesaate lõppu Klassikaraadiost kuulata saadet jälginud ekspertide võistlusjärgseid mõtteid.

