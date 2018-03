Seriaalist "Gossip Girl" tuntud näitleja Ed Westwick on uurimise all kolme ahistamisjuhtumiga.

Populaarne telekonkurss on toonud klassikalise muusika lavadele juba kolm säravat tähte: tšellist Marcel Johannes Kitse (võitja 2013), viiuldaja Katariina Maria Kitse (võitja 2014) ja pianist Sten Heinoja (võitja 2016) ning värvika rea teisi noori andekaid muusikuid, kes telekontsertide vahendusel on jõudnud publiku südamesse.

Tanel seab endale üha uusi eesmärke ja töötab selle nimel, et tulevikus löökpillimängu uusi tuuli tuua. "Selleks, et inimesi saalidesse saada, tuleb neile pakkuda midagi omapärast, olla ise energiline ja pühendunud," leiab ta.

17-aastane Tanel-Eiko Novikov oli tänavuse "Klassikatähtede" võistluse noorim osaleja. Ta õpib Tallinna muusikakeskkoolis 11. klassis Kristjan Mäeotsa juures. Tanel on kaasa löönud paljudes kohalikes muusikaprojektides, osalenud edukalt rahvusvahelistel konkurssidel Itaalias ja Venemaal, saanud esikohti USA videokonkurssidel. See kõik on nõudnud palju harjutamist ja uue repertuaari õppimist.

