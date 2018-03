Iiri pubid loobusid suure reede alkoholikeelust

Alkoholi müümine suurel reedel oli Iirimaal pea sada aastat kristlike traditsioonide tõttu keelatud. Kuid 2018. aasta jaanuaris võttis Iirimaa parlament vastu uue õigusakti, mis tähendab, et see aasta tuleb suur reede teisiti, vahendab BBC.

Pubid võtavad suure reede pidulisi vastu hommikul kella 10.30-st kuni sulgemiseni kell 00.30.

Seadusemuudatus võib mõjutada ka alkoholipoodide käekäiku, sest selle võrra on vähem ka ka neid, kes omale päev varem alkoholi koju kokku ostaksid.

Suur reede on Iirimaal populaarne aeg majapidude tegemiseks, sest sõbrad ja lähedased kogunevad kohaliku pubide asemel kodudesse. Aga nüüd, kui pubide uksed on avatud, võib juhtuda, et iirlased eelistavad kodus pidutsemise hoopis vahele jätta.

See on hea uudis ka napsulembestele turistidele. Joogikeelust mitteteadlikud turistid võisid eelmistel aastatel suurel reedel leida end eksinult Dublini tänavatelt, otsides kohta, kus saaks võtta ühe pindi õlut. Need, kes olid eesmärgile eriti pühendunud, hüppasid aga isegi rongidele ja praamidele, et kasutada ära kurikuulsat pääseteed – pardal olevaid baare.

Lihavõtted on tihe turismiperiood ja täiendav käive kaubanduses peaks aitama edendada ka Iirimaa majandust.