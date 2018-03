Tartu väikeettevõtja kasvatab restoranidele söödavaid õisi

Miks keset talve Tartumaal kaunid õied õitsevad ja kuidas selline imetegu üldse võimalik on? Kui arvate, et kurgid kasvavad Luxveg OÜ kasvanduses selleks, et need lõpuks ära süüa, siis te eksite. Tegelikult läheb neist vaja ainult õisi.

"Meie suuri kurke siit ei oota, kui tuleb kurgile õis, siis tal on ka selline väikene 4–5 cm kurgikene küljes ja see ongi meie toodang. See läheb restoranidesse ja kui on kurk juba ära õitsenud, siis me sööme need ise ära. Neid me enam kuhugi välja ei saada. Üks kurk annab üldjuhul ühe õie päevas, et 50 taime, et siis me saame heal juhul päevas 50 õit," rääkis Luxveg OÜ omanik Kati Soopere.

Esmapilgul hullumeelne idee hakata leiba teenima ürtide ja söödavate õitega, mis isegi poodi ei jõua, sündis Kati ja Toomas Sooperel juba 2001. aastal. Pärast Maaülikoolis aianduseriala lõpetamist otsustasid noored lennata Ameerikasse inspiratsiooni koguma. Mõlemad sattusid tööle kasvuhoonesse. Tõsi, üks Ohios ja teine Floridas.

"Esimesed kuud ma ei saanud üldse aru, mis ma seal teen ja kuhu see läheb ja kas sellel ka tarbijat on, aga mida kuu edasi, seda rohkem mulle hakkas see huvi pakkuma ja kui Ameerikas oldud aeg läbi sai, siis tulin tagasi Eestisse ja ütlesin Toomasele, et oh, Ameerikas oli nii äge firma, et võiks ka Eestis proovida selliseid asju kasvatada. Ja alles 10 aastat hiljem sai esimene kasvuhoone ehitatud," rääkis Kati Soopere.

"Me alustasime täiesti nullist. Meil ei olnud elektrit, meil ei olnud vett. Alguses vedasime vett paagiga ja naabrimehe tiigist kastekannudega," lisas Toomas Soopere.

"Ei olnud ettevõtluskogemust, ei olnud tootmisjuhtimise kogemust ja väikesed lapsed olid kodus sellel samal hetkel. Tööpäevad olid 16 tundi. Me lõpetasime kell 2 öösel või alustasime kell 5 hommikul, et asjad tehtud saaks, aga see töökultuur ja valulävi oli Ameerikas nii kõrge, et me suutsime ennast ületada," sõnas Kati.