Hannes Hermaküla ajas Jerusalemmas Jeesuse viimaste päevade jälgi

Homme, 30. märtsil on suur reede ja eetris ei ole mitte "Ringvaade", vaid Hannes Hermaküla "Via Dolorosa" Jerusalemmast, et rääkida lugu Jeesuse viimastest päevadest.

"Tegelikult see ülestõusmispüha on kristlaste jaoks suurem ja olulisem püha kui jõulupüha, kui Jeesus sündis. Kui nüüd seda ristilöömist, ülestõusmist ei oleks olnud, siis kristlusel ei oleks mõtet," rääkis Hermaküla.

Hermaküla ütles, et mõnedes sündmuspaikades ollakse täiesti kindlad, kuigi teiste puhul on võimalikke variante mitu.

"Mõned kohad on täiesti kindlalt. Nad jõuavad sinna algjuurteni tagasi, ütlevad, et jah, see on see koht, siin see toimus. Nende puhul on suht hämmastav, et kas või juba vanas testamendis, piiblis nad muudkui loetlevad oma neid sugupõlvi. Et tegelikult hirmus täpselt peavad järge. Ja need mõned kohad on küll sellised, et nad saavad kindlasti öelda, et jah, siin need asjad toimusid," märkis ta.

"Aga seal saates ka, kui ma jõuan saate lõpupoole, pühapäevani, kus toimus Jeesuse ristilöömine ja siis ülestõusmine, seal on tõesti väikene vaidlus. Nad ise ei nimeta seda vaidluseks, aga on kaks alternatiivset kohta, kus see võis juhtuda."

Täispikk saade on eetris homme, 30. märtsil kell 19.00.