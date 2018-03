"Ringvaade" sorteeris häid ja halbu praekartuleid

"Ega keegi praekartuli söömist ära ei keela. See määrus, mis nüüd rakendub, annab tootjatele väga selged juhised, kuidas riske vähendada. Samuti annab ta tegelikult ette võrdlusväärtused. Me ei räägi isegi piirväärtustest, vaid võrdlusväärtused, kui me teeme kindlaks, et teatud toodetes need võrdlusväärtused on ületatud, akrüülamiidi sisaldus on ületanud neid võrdlusväärtusi," rääkis Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roastu.

"Akrüülamiid on tegelikult genotoksiline gantserogeen. Nii huvitav kui see on, satub ta toitu selle töötlemise käigus. Eelnevalt on toidus teatud lähteained, nagu redutseerivad suhkrud – glükoos ja fruktoos. Siis on teatud aminohappeline kooslus. Asparageen on väga tähtis, ja nüüd tuleb see kõrge temperatuur. Maillardi reaktsioon ehk pruunistumine. Mitteensümaatilist pruunistumist nimetataksegi Maillardi reaktsiooniks. Peavad kindlasti olema kõrged temperatuurid, kui temperatuurid jäävad alla 120 kraadi, siis tegelikult akrüülamiidi ei teki."

"Ei ole mingit põhjust [seda naeruvääristada]. Kui ma iga päev sööksin neid kartuleid, mis mul ees on [vt all], siis on väga suur tõenäosus, et ma saan suuri akrüülamiidi doose ja järelikult on ka mul tegelikult haigestumise risk suurem," selgitas Roastu.

Pahad praekartulid. Autor: ERR

"Kui ma söön igapäevaselt – kartuleid tohib süüa, kartul on väga tervislik – selliseid kartuleid [vt all], ei juhtu minuga mitte midagi."

Head praekartulid. Autor: ERR

Roastu rääkis, et kui ta tunneb, et tal hakkab kodus kartul põhja kõrbema, siis ta lisab vett pannipõhja. "See automaatselt tagab selle, et mul on niiskus kõrgem ja kõrbemine lõppeb ära ning akrüülamiidi tekib toitu vähem kui muidu."