Eestimaalased peavad suurimaks staariks Anne Veskit, teiseks Ivo Linnat

Kantar Emor uuris, keda tuntud Eesti inimestest saab pidada küsitletute arvates kõige suuremateks staarideks. Pakkuda võis kuni kolm nime ja tervelt veerand leidis spontaanselt vastates, et üks neist on kindlasti Anne Veski.

Ivo Linna sai vastavalt 15 protsendi poolehoiu ning Tanel Padarit ja Arvo Pärti pidasid suurimast suurimaiks 12 protsenti. Esimese poliitikuna jõudis staaride püünele president Kersti Kaljulaid (kaheksa protsenti), kellele järgnes Edgar Savisaar (ligi kuus protsenti). Esikümnesse mahtusid veel Anu Saagim, Ita Ever, Kelly Sildaru ning ainsa lahkunud tähena Georg Ots.

Anne Veski on tõeline superstaar ka vanuserühmade lõikes, vaid 15-34 aastased seavad Tanel Padari temast ette, ent siingi on Veski kindel teine. Veski on enamvähem sama ere täht nii eestlaste kui venelaste jaoks, ent sellal kui Edgar Savisaar puudub eestlaste esikümnest sootuks, kuulub muukeelsete Eesti elanike imetluse teine koht endiselt Savisaarele - 14,5 protsenti peab teda suurimaks staariks. Üllataval kombel mäletavad ja hindavad muust rahvusest Eesti elanikud Georg Otsa eestlastest pareminigi, nii jõudis Ots 9,4 protsendiga just nende eelistustes kolmandale kohale.

Veski ise ütles küsitluse tulemusi kommenteerides, et loomulikult rõõmustab asjaolu, et teda peetakse meie suurimaks staariks. "Olen ka 40 aastat laulnud ja selle nimel töötanud ja eks me oleme teinud koos oma tiimiga kõike rõõmuga. Oleme igal aastal midagi uut välja mõelnud ja tahan oma fänne ka tänavu üllatada," lausus ta. Veski soovitas jälgida peagi reklaame, millest saab aimu, kuidas ta kavatseb lavajuubelit tähistada.

Veski ise arvab, et enamasti nimetatakse staarideks ikka poplauljaid ja filminäitlejaid. "Eks see staar üks välismaine sõna on, aga ju ta peaks hõlmama lisaks tuntusele ka seda, et laulud on läinud rahvale südamesse, sa oled inimesi millegagi puudutanud," ütles Veski.

Veski sõnul on Eesti rahvusvaheliselt tuntuim esindaja muusika vallas helilooja Arvo Pärt, iseasi, kas teda on üldse paslik staariks nimetada. "Tähesära käib tavaliselt kaasas pigem poplauljatega," arutles Veski.

Üllataval kombel ei jõudnud küsitluses üheski kategoorias esikümnesse Jaak Joala, kelle tuntust iseäranis Venemaal on korduvalt võrreldud Veski omaga. Veski kinnitusel võib selle põhjuseks olla asjaolu, et Joala elas oma elu viimastel aastakümnetel avalikkusest üsna tagasitõmbunud elu ega laulnud enam. "Mina olen olnud tegevlaulja ilma pausideta 40 aastat," lisas Veski.