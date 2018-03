"Võõramaalane" alustab ETV2 ekraanil teist hooaega

Sarja peaosaline Claire ärkab teise hooaja esimeses osas jälle 1948. aastas ja saab uuesti kokku Frankiga. Claire selgitab, kus ta on olnud ja räägib ka Jamiest, et ta kannab mehe last. Nad otsustavad lapse koos üles kasvatada ja jätkata oma abielu. Hiljem meenutab Claire, kuidas nad jõudsid Jamiega Prantsusmaale, kus kohtusid Jamie jakobiidist onupoja Jared Fraseriga ja said endale krahv Saint-Germaini näol vaenlase.

Draamasari on valminud Diana Gabaldoni ülimenuka romaani ainetel. Naispeaosatäitja Caitriona Balfe on avaldanud, et ta luges peategelase Claire Randalli rolli saamiseks sarja aluseks oleva romaani ühe hingetõmbega läbi ning sattus täiesti vaimustusse. "Milline tugev naine. Selliseid rolle ei tule tihti ette ning see oli väga põnev," on ta öelnud.

Sarja uus hooaeg on ETV2 eetris neljapäeviti kell 21.35.