Näitleja Ed Westwick on kolme seksuaalse ahistamise juhtumiga uurimise all

Eurovisiooni lauluvõistlus aina läheneb ning juba on esile kerkinud ka tänavused favoriidid. Laulude üheks populaarsuse näitajaks on see, kui palju neid ametlikul Eurovisiooni Youtube'i kanalil kuulatakse. Eesti on kümnendal kohal, mis on ühele väikeriigile igati tubli saavutus.