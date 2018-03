16 Grammy nominent Kitaro soovib lava taha orgaanilist Eesti toitu

Teisipäeva õhtul kanti esimest korda väljaspool Eestit ette Arvo Pärdi suurvorm "Aadama Passioon". Berliini südames toimunud lavastuse taktikeppi hoidis Tõnu Kaljuste. Eesti Vabariigi juubeliaasta on maestro sõnul tema karjääri üks tihedaim periood ja see on vaid üks paljudest projektidest, mis Grammyga pärjatud 64-aastasel dirigendil käsil.

Kitaro muusikat tõstetakse esile, kui väga meditatiivset. Artist on rõhutanud, et ammutab kogu oma inspiratsiooni loodusest enesest.

16 Grammy auhinna nominent Kitaro sai tuntuks 1980ndatel oma originaalse muusikastiiliga, milles ta sidus ühte süntesaatori helid ja klassikalised pillid nagu flööt, viiul, trummid. Ta on välja andnud 24 albumit ja teinud erinevate programmidega 34 rahvusvahelist kontserttuuri. Artist on müünud ligi 20 miljonit plaati ning olnud Billboardi edetabelite tipus lugematuid kordi.

"Kitaro on ilmselt üks tervislikumalt toituvaid artiste, kes meid väisab," ütles Tallinna kontserdi produtsent Tiina Jokinen. "Ta sööb väga valitult, mediteerib palju ja on äärmiselt rahvuloova sõnumiga staar. Kui tavaliselt nõuab maailmatuuril olev artist väga rikkalikku ja üpris ebatervislikku toidulauda, siis Kitaro on selles plaanis absoluutne minimalist," lisas Tiina Jokinen.

Aprilli alguses Nordea Kontserdimajas esinev meditatiivse muusika suurkuju Kitaro on oma lavatagustes nõudmistes rõhutanud, et soovib saada ainult orgaaniliselt valmistatud kohalikku toitu.

