Nuter: mind ikka seostatakse Meri rolliga, aga ega ma vastu ka ei võitle

"Ta on selles mõttes oluline kahest aspektist. See ühiskondlik panus, mis ta Eestile elatud elu näol andis, on üks, teine, et me oleme lähedalt seotud just tänu etendusele "Lennud"," ütles Nuter "Vikerhommikus", mida Lennart Mere sünniaastapäev tema jaoks tähendab.

Nuter kehastus esmakordselt Mereks Vanalinna stuudios 1990ndatel aastatel. "Vabariik oli juba toiminud mõnda aega ja Eino Baskin tundis, et nüüd võib hakata seda vabariiki satiiriliselt ravima," meenutas Nuter, kelle esimene ülesastumine Merena oli vaid paar lauset. "Ju läks täppi, sealt see lend hakkas," ütles Nuter.

Ta lisas, et siiamaani seostatakse teda kõige enam just Lennart Mere rolliga. "Ma olen sellele tükkmaad mõelnud, et mind seostatakse selle Merega, tee, mis sa tahad, ikka Meri ja Meri. Nüüd vähem, aga siis ma olen ennast rahustanud, et hea küll, kui on see üks roll nii oluline, eks ma sellega pean leppima, ega ma vastu ka võitlema enam ei hakka," tunnistas ta.

Nuter nõustus, et Mereks kehastumine on talle suurel määral ka leiva lauale toonud. "Ta ükskord helistas mulle ja ma vabandasin, et härra Meri, peab teid jälle parodeerima, Kivirähk on kirjutanud uue loo "Orav ja Meri", mille peale president ütles, et no kuule, tööd peab ikka tegema," meenutas Nuter.

Juba aasta aega etendab Nuter koos Priit Volmeriga lavastust "Lennud", mille alapealkiri on "Presidendi mõttelennud". Lavastuses rännatakse ajas tagasi ja meenutatakse üht meie mõjuvõimsamat ja vastuolulisemat riigimeest inimesena, keda pole võimalik unustada.

Volmer meenutas, et kohtus Meriga oma esimesel muusikalisel ülesastumisel Tartu kontserdimajas. "Lennart Meri oli saalis, aga ma isiklikult ei ole temaga rääkinud," ütles Volmer.

"Lennud" jõudis aga eile oma 20. etenduseni. "Kui oled etenduse ära teinud, siis sellel on mingisugune väärtus. See on nagu kummardus Lennart Merele ja seal on palju eluloolisi seiku lapsepõlvest, rännuaastatest ja pisut ka isiklikust elust," ütles Nuter, kes lisas, et tükk annab palju infot, mida inimesed Mere kohta ei tea. Egon Nuter ja Priit Volmer. "Lennud" Lennart Meri sünniaastapäeval Autor: Vikerraadio/ERR

Volmer lisas, et temal oli alguses probleeme, et Lennart Meri mõttekonstruktsioonid- ja käigud omaseks saada ja publikule vahendada. "See oli päris keeruline ja me omavahel naerame, et etenduses juhtub ikka igasuguseid asju," ütles Volmer, kes rääkis seigast, kui rahvusraamatukogu teatrisaalis etendust mängides läks koridoriuks iseenesest sneprisse. "Me omavahel naerame, et vana on ise ka kohal ja viskab veidike kaikaid kodarasse, et me liiga hästi ja mugavalt ennast tundma ei hakkaks," ütles Volmer.

Ta lisas, et Mere mõtte mastaapsus ja lai vaade igale asjale tegi Merest suurmehe. "Tema analüüsivõime, lähenemine ja lai silmaring on tavakodanikule keeruline," lausus Volmer.

"Lennud" järgmine etendus on juba 24. aprillil.