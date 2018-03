Põlva maleva meeskoor loodab tulevikus kokku panna Kaitseliidu ühendkoori

Kaitseliidu Põlva malevas on juba kolm aastat kokku käinud Eesti ainus Kaitseliidu meeskoor Digilaik. Kaitseriietuse mustri järgi nime saanud kooslus laulab isamaalisi laule ning unistab, et ühel päeval saaks kokku panna Kaitseliidu ühendkoori.

"Meil tuli see mõte neli aastat tagasi ühel meie maleva peol, et teatud peostaadiumist nagunii kõigil meestel tekib lauluisu ja siis mõtlesime, et miks mitte seda asja ametlikult teha. Kaitseliit pole ammu enam kamp vanamehi, kes metsas viina käivad joomas. Õppused on meil väga sisutihedad ja vabal ajal saame siis tegeleda ka selliste asjadega," rääkis Kaitseliidu Põlva maleva tegevliige Hjalmar Mandel "Aktuaalsele kaamerale".

"Tahtmist täis, mis ongi kõige tähtsam. Teinekord tahtmine ületab selle tulemuse, mis lõpuks lavalt tuleb, aga see ei ole üldse tähtis. Tähtis on emotsioon ja et tahetakse teha," kommenteeris Digilaigu koorijuht Meelis Hainsoo.

Kaitseliidu Põlva maleva tegevliige Jaano Mägi loodab, et kunagi sünnib malevate ühendkoor.

"Praegu me oleme koostööd teinud enda naiskodukaitse kooriga. Oleme ka nendega koos esinenud. Ka tulevasel plaadil uus malevamarss, mis sai kirjutatud Aapo Ilvese sõnadele, tuleb koos nendega," ütles Mägi.