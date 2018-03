Eesti on Youtube'i eurokanalil populaarsuselt kümnes lugu

Eurovisiooni lauluvõistlus aina läheneb ning juba on esile kerkinud ka tänavused favoriidid. Laulude üheks populaarsuse näitajaks on see, kui palju neid ametlikul Eurovisiooni Youtube'i kanalil kuulatakse. Eesti on kümnendal kohal, mis on ühele väikeriigile igati tubli saavutus.

1. Netta "Toyd" (Iisrael) on kuulatud üle 8 miljoni korra:

2. Amaia ja Alfredi lugu "Tu Canción" (Hispaania) on kuulatud 2,3 miljonit korda:

3. Equinox laulu "Bones" (Bulgaaria) on kuulatud 2 miljonit korda:

4. Julia Samoylova laulu ""I Won’t Break" (Venemaa) on kuulatud 1,5 miljonit korda:

5. Benjamin Ingrosso laulu "Dance You Off" (Rootsi) on kuulatud 1,4 miljonit korda:

6. SENNEKi laulu "A Matter of Time" (Belgia) on kuulatud 1,2 korda:

7. Eye Cue laulu "Lost and Found" (Makedoonia) on kuulatud 1,19 miljonit korda:

8. Mikolas Josefi laulu "Lie To Me" (Tšehhi) on kuulatud 1,19 miljonit korda:

9. Jessica Mauboy laulu "We Got Love" (Austraalia) on kuulatud 1,18 korda:

10. Elina Nechayeva laulu "La forza" (Eesti) on kuulatud 1,1 miljonit korda:

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Portugali pealinnas Lissabonis. Eesti esindaja Elina Nechayeva astub looga "La forza" eurolavale esimeses poolfinaalis. Lugude võistlusjärjekord tehakse teatavaks aprillis.