Silver Sepp musitseerib suusal: kõik tahavad suuska kuulata

"See on mu kõige viimane pill, mille ma olen leidnud ekspeditsiooni käigus," kirjeldas Sepp ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Suusapilli on Sepp võimendanud eriliste mikrofonidega. "Ürgvibratsioon, mis on subwooferisse kanduv algheli," kirjeldas ta suusapillist tekkivaid helisid.

Idee suusaga musitseerida tuli Sepal ERM-i etendusel "Seitse venda". "Ma Facebookis kirjutasin, et palun suuski, ma tahaks suusapilli teha. Ma tundsin, et panen need kuidagi paindesse, et tulks terve helirida ära. Siis hakkas tulema suuski siit ja sealt Eesti otsast," ütles Sepp. Kõige erilisemaks said Erki ja Triinu toodud saja-aastased suusad Karulast.

Oma muusikas on Sepp kogunud inspiratsiooni naeltest pesukaussideni. "Siis olen juba öelnud, et see on nagu algheli. Ma mõtlesin, et see on primitiivne või ürgne. Ma mõtlesin, et enam lihtsamaks ei saa minna, aga ma näen, et kui ma olen seda mänginud, siis naelapilli enam keegi ei kuula, vaid kõik tahavad suuska kuulata," naeris muusik.

"Eneseotsijad" on Sepa esimene muusikavideo, mille kaasautoriks on Oliver Kuusk. "Tundsin, et see on väga hea päev," kirjeldas Sepp võttepäeva, mis lõppes Kihnus.