Kohtumisel meenutati kahe riigi ühist ajalugu ja meie sajandipikkuseid häid suhteid. "Ühendkuningriik oli meie omariikluse väga tugev toetaja läbi kogu okupatsiooniaja. Ka täna on nad meie ühed lähemad liitlased," ütles president Kaljulaid pärast kohtumist.

Riigipea kinkis kuningannale purgi mullusuvist Kadrioru roosiaia mett.

Today The Queen received the President of Estonia, Kersti Kaljulaid, during a private audience at Windsor Castle. pic.twitter.com/cHNJMnWGYI