ETV-s esilinastub neljapäeval dokumentaalfilm "Rodeo"

Teisipäeva õhtul kanti esimest korda väljaspool Eestit ette Arvo Pärdi suurvorm "Aadama Passioon". Berliini südames toimunud lavastuse taktikeppi hoidis Tõnu Kaljuste. Eesti Vabariigi juubeliaasta on maestro sõnul tema karjääri üks tihedaim periood ja see on vaid üks paljudest projektidest, mis Grammyga pärjatud 64-aastasel dirigendil käsil.

Filmis kõlab Ardo Ran Varrese originaalmuusika, autorid-režissöörid on Kiur Aarma ja Raimo Jõerand. "Rodeo" esilinastus ETV-s on homme, 29. märtsil kell 21.40.

Usalduse hoidmisest ja kaotamisest rääkiva filmi keskmes on konflikt kõrgete ideaalide ja pead tõstva uue majanduseliidi vahel. See on avameelselt ja paraja eneseirooniaga jutustatud lugu ühe kaasaegse riigi loomisest. Lugu noortest idealistidest, kellest saavad poliitikud.

Neljapäeval on ETV ekraanil värske dokumentaalfilm "Rodeo". Film räägib taasiseseisvumisaja Eesti esimesest valitsusest ja sellest, et Eesti esimese põhiseadusliku valitsuse peaministri, noore ja kogenematu Mart Laari valitsusele ennustati paarikuulist võimul püsimise aega.

