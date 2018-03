Klassikatähtede finalistid: me kõik oleme võitnud

"Kuigi tegu on telekonkursiga, siis ei saa sellesse suhtuda nagu tavakonkursisse, sest meie eesmärk on ennekõike pakkuda inimestele muusikalist elamust. Me kõik oleme võitnud," rääkisid finalistid "Vikerhommikus".

Novikovi sõnul oli edasipääsu taga õnn, sest kõik võistlejad väärisid pääsu finaali. "Siin ongi, et kõik neli saadet võivad fantastiliselt minna, siis see üks saade midagi juhtub ja kõik," lisas Põlda.

Tänavused finalistid tõdesid, et otse-eeter paneb etteastele lisapinge. "Esimeses saates mul kaheks taktiks oli blackout, mind lihtsalt ei olnud seal ja läkski korraks näpu alt ära," meenutas Ingely Laiv.

Saates osalemine on toonud osalistele kaasa ka tavapärasest pingelisema graafiku. "Mina pole maganud veebruari algusest. Kui välja arvata mängimispool, siis kõike muud on olnud ka päris palju, intervjuusid ja klippide tegemisi saate jaoks. Rutiinist väljas on see olnud küll," tõdesid Tanel-Eiko Novikov ja Johannes Põlda.

Seda, et kõik finalistid on väärt kohta esikolmikus, tõestasid nad lastele mõeldud pillidel "Juba linnukesed" lauluviisi ette kandes.