Galerii: Koolitantsu Kompanii otsis uusi tantsijaid

Teisipäeva õhtul kanti esimest korda väljaspool Eestit ette Arvo Pärdi suurvorm "Aadama Passioon". Berliini südames toimunud lavastuse taktikeppi hoidis Tõnu Kaljuste. Eesti Vabariigi juubeliaasta on maestro sõnul tema karjääri üks tihedaim periood ja see on vaid üks paljudest projektidest, mis Grammyga pärjatud 64-aastasel dirigendil käsil.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel