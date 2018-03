Vanalinnas ja Kalamajas näeb ühel õhtul kaasavat vabaõhukino

"A Wall is a Screen" on avaliku ruumi projekt, mille eesmärk on elavdada ja ümber mõtestada õhtust linnaruumi. See on samal ajal nii linnatuur kui ka filmiõhtu, kus osalised jalutavad läbi kesklinna ning peatuvad suurte heledate seinte ees, kuhu projitseeritakse erinevates žanrites lühifilme.

Asukoht ja möödakõndijad saavad justkui osaks filmist ning tänavalt tulevad hääled hakkavad mõjutama süžee käiku. Filmide valik oleneb ürituse temaatilisest fookusest, mis kasvab välja rahvusvahelisest uurimistööst ning koostööst kohalike filmitegijatega.

Rahvusvaheliselt tunnustatud lühifilme on näidatud kõrvuti kunstitudengite katsetustega ning sotsiaalhoolekande projektidena vändatud teostega. "A Wall is a Screen" on toimunud mitmetes linnades üle maailma, näiteks Hamburgis, Torontos, Bangkokis, Glasgows, Uppsalas. Tallinnas toimub taoline lühifilmirongkäik esimest korda.

Aktsioon algab kell 21 kino Sõprus eest, kus toimub publiku kogunemine ning esimese lühifilmi linastus. Kokku toimuvad linastused 11 kohas. Igas peatuspunktis peatutakse kuni 10 minutit, mille vältel sätitakse üles projektsioon ning näidatakse ära üks lühifilm. Rongkäik lõpeb Telliskivi loomelinnakus, kus toimub viimase lühifilmi linastus.

Installatsioon korraldatakse laupäeval, 14. aprillil kell 21.00-23.30 Vana-Posti tn 8, Harju tn 1, Raekoja plats 1, Nunne tn 1, 3 ja 18, Toompuiestee 37, Kopli tn 1, Reisijate tn 9, Telliskivi tn 60 ja 60a hoonete juures.