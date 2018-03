Sweet Spot festivalil esinevad London Grammar ja Jose Gonzalez

London Grammar on Briti elektropop trio, kes saavutas suurema tuntuse oma esimese albumiga "If You Wait" 2013. aastal, eriti just singlitega "Strong", "Hey Now" ja "Wasting My Young Years". Eelmisel aastal ilmunud teine album "Truth Is A Beautiful Thing” jõudis Suurbritannias plaadimüügiedetabeli esikohale.

Taani alternatiivrock bänd Mew on tegutsenud alates 1995. aastast ning andnud selle aja jooksul välja seitse stuudioalbumit. Bändiliikmed on oma stiili iseloomustanud kui indie-staadionimuusikat.

Samuti astub festivalil üles Argentiina päritolu Rootsi laulja-laulukirjutaja Jose Gonzalez, kes andis möödunud aastal Nordea kontserdimajas ka suure soolokontserdi.

Trad.Attack! annab oma suve ainsa kontserdi Põhja-Eestis just Sweet Spot festivalil. "Suvist maailmaklassi festivali ootas pealinn juba ammu. Äge, et see nüüd toimub ja oleme väga elevil, kuidas see kõik välja hakkab nägema," sõnas bändiliige Jalmar Vabarna.

Lisaks leiab esinejatenimekirjast populaarse Ukraina duo 5’Nizza, põnevad Soome artistid Pyhimys ja Onni Boi ning hulga Eesti esinejaid – Vaiko Eplik, Leslie Da Bass, Miljardid, Chalice, Reket ja Mahavok. Esinejate nimekiri täieneb veelgi.

Sweet Spot festival toimub 27.-28. juulil Tallinnas, Kultuurikatla pargis.