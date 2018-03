Kodulinnud pole jahedate ilmade tõttu veel õiget munemishoogu sisse saanud

Teispere talus on lisaks kanadele, hanedele ja partidele veel kümmekond linnuliiki, keda niisama lihtsalt ei kohta. Neid peetakse mitte munade saamise, vaid atraktiivsuse pärast. Aga nende munadki on väga maitsvad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõik munad on söödavad. /.../ Hanemuna on kõige suurem, aga kanamuna on kõige parem. /.../ Tuvimuna ei ole proovinud, ta on natuke imelik, ei julge," rääkis Teispere talu peremees Aare Lilleste.

India jooksupart on nii huvitav ja omapärane lind, et teda võibki vaatama jääda.

"Ta on, jah, natuke pingviini moodi, käed kõrval jookseb ringi. /.../ Ta ongi munapart. Muidu pardimunal jääb imelik maik, aga jooksupardil ei ole," selgitas Lilleste.