Curly Strings sõlmis Saksamaal plaadilepingu

"Oleme bändi tegutsemise jooksul väga palju asju ise teinud, korraldanud kontserdituure, andnud välja plaate, arendanud rahvusvahelist profiili. Just välismaa plaanide osas aga oleme juba mõnda aega otsinud koostööpartnereid, kes aitaks meil neis paikades unistusi täide viia ning Jazzhaus Records-i ja a.s.s agentuuri inimestega tekkis see õige side," rääkis bändi solist Eeva Talsi.

Plaadilepingu esimese viljana annab Jazzhaus Records sellel suvel välja Eesti publikule juba armsaks saanud albumi "Hoolima" saksakeelsesse kultuuriruumi ehk Šveitsi, Austria ning Saksamaa muusikaarmastajatele. Kuivõrd plaadifirmal on olemas ka tasemel üle ilma turustajatevõrgustik, ollakse ühiselt kavandamas järgmisi sihtriike, kus albumi levikut edendada.

"Hoolima" albumi poelettidele ilmumisest välismaal oleks aga ansamblile vähe kasu, kui sellega ei käiks kaasas meedia tähelepanu ning kontserdiesitlused, seda masinavärki haldab bändi agent Mick Köppe. "Oleme Jazzhaus Recordsiga pikki aastaid koostööd teinud ning mõistame hästi kohapealset turgu. See, et saame Curly Stringsi siia tuua, on suurepärane võimalus ning arvan et saame siinsele publikule midagi unikaalset pakkuda. Ausalt öeldes, muidugi on tore töötada suurte nimekate artistidega, kuid sellised hetked, kus mul on õnnestunud leida Curlydesugune muusikaline pärl ning aidata nende karjääri üles ehitada, just sellised hetked on mind minu töös kõige õnnelikumaks teinud," ütles Köppe.

Ansambel astus selle aasta jaanuaris üles Saksamaa esitlusfestivalil Freiburg Kulturbörse, kus pärast esinemist külastas a.s.s concerts & promotions-i boksi üle 30 huvitatud kontserdikorraldaja ning selle baasil ongi Mick Köppe praegu bändi esimest mahukamat kontserttuuri Saksamaal koostamas.

Kõik see aga ei oleks juhtunud ilma Tallinn Music Weeki ning Music Estonia abita. "Kohtusin Mickuga esimest korda 2017 Tallinn Music Weekil, mille raames Music Estonia korraldas erinevate delegaatidega kiirkohtumisi. Üks pilk a.s.s concerts & promotions artistide nimekirjale ütles mulle, et ilmselt meie ansamblil sinna veel asja ei ole, on ju José González, Snarky Puppy, Bob Geldof ja Procol Harum oma žanrites maailmanimed. Mul aga õnnestus oma jutuga Mickus huvi äratada ning ta tuli meid Viljandi pärimusmuusika festivali showcase’ile kuulama, leidis meie muusikas midagi erilist ning nõnda me vaikselt seal plaane seadma hakkasime,” rääkis ansambli kitarrist Jaan Jaago.

Curly Stringsil on nii Saksamaa kui Eestiga seoses peatselt veel põnevaid uudiseid kuulutada, seniks aga ongi muusikasõpradel järgmine võimalus neid ja teisi ägedaid folkartiste kuulama tulla 6. aprillil TMW raames toimuval Viljandi pärimusmuusika festivali õhtul Vaba Lava teatrihoones kell 21.00.