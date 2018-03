Eurooplased kuulasid esmakordselt "La forzat": hästi tehtud, Eesti

Euroblogi ESCBubble palus juhuslikel inimestel üle Euroopa kuulata Eesti eurolaulu "La forza", et uurida, mida laulust arvatakse.

Charlene: "Ta on imeline. Kõik peaksid olema litritega kaetud, ma soovin, et mina oleksin litritega kaetud. Mulle tavaliselt ei meeldi sedasorti laulud, aga tema on imeline."

Daniele: "Tal on imeline hääl. Viis tähte minu poolt, ma armastan seda laulu."

Elisa: "Vau, mis siin toimub. Mulle meeldivad visuaalefektid, kleit on vägev. Ooper pole küll minu maitse, aga ma armastan seda lavastust."

Lucia: "Ta kõlab nagu Vitas, vene ooperilaulja. Mulle Vitas meeldib ja tema kõlab samamoodi."

Kati: "Mulle meeldib see. Loominguline."

Aleks: "Huvitav. Mulle meeldivad tema kleidi efektid."

Emily: "See pole minu jaoks, aga tal on uskumatu hääl. Ma pean pärast minema ja kõiki oma klaasist esemeid kontrollima."

Inma: "Ta laulab väga-väga hästi ja kleit on väga lahe. Top kümne hulgas."

Barbara: "Lummav kleit ja lummav hääl. Ilus. Mulle see meeldib."

Marta ja Ivana: "Tal on väga hea hääl. Mulle meeldib, kuidas ta seisab ja tema kleidil on efektid, aga seda on varemgi tehtud, ei midagi uut."

Sofia: "Väga huvitav. Ma arvan, et ta jõuab parima kümne sekka."

Cliff ja Les "Väga ilus. Tal on enesekindlust. Väga hästi tehtud, Eesti."

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Portugali pealinnas Lissabonis. Eesti esindaja Elina Nechayeva astub looga "La forza" eurolavale esimeses poolfinaalis. Lugude võistlusjärjekord tehakse teatavaks aprillis.