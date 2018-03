Galerii: Sünnipäevalaps Katrin Viirpalu teleprožektorite säras

Viirpalu on ajakirjanikukarjääri jooksul töötanud uudistelugejana Kuku raadios ning teinud seal saateid "Tuum" ja "Vox Populi". Juba 20 aastat on Viirpalu säranud Eesti Rahvusringhäälingus tele-, aga ka ka raadioajakirjanikuna. ETV-s algas saatejuhi karjäär uudisteteadustajana, mille kõrvalt hakkas ta kätt proovima toimetaja ja saatejuhina ka muudes telesaadetes. Viirpalu on juhtinud näiteks telesaateid "Kribu Krabu", "Tere hommikust", "Pühapäevitaja", "Tähelaev", "Jõulutunnel". Kuid ta on olnud saatejuht laulupeol, jaanuaritormis kannatanute abistamiseks korraldatud heategevuskontserdil rahvusooperis Estonia jms.

Hooajast 2009/2010 on ta argipäeviti juhtinud ETV varahommikust otsesaadet "Terevisioon".

Katrin Viirpalu osales 1996. aastal ETV lastesaates "Kribinal-krabinal":

Katrin Viirpalu on kaamerate ees pidanud vastu võtma põnevaid väljakutseid. 2014. aastal luges "Terevisiooni" saatejuht hoopis spordiuudiseid.

Tänavuse aasta alguses laulis naine Georg Otsa häälega: