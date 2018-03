R2 toob NOËP-i kontserdi Kultuurikatlast tasuta koju kätte

Seni peamiselt klubides ja festivalidel solistina rahvast hullutanud NOËP astub nüüd erandkorras lavale koos orkestriga, et tähistada oma kolmandat sünnipäeva. "Mängiks palju uut ning vürtsitaks vanu lugusid ehk tähistaks kõike, mis kolme aasta jooksul juhtunud on," on artist lubanud.

