Peeter Oja purjuspäi rooli istumisest: kõigil on oma suuremad ja väiksemad miinused

"Inimene elab oma elu edasi, ei saa ju minevikku kinni jääda. Kõigil on oma suuremad ja väiksemad miinused. Eks meeldib jälle üles võtta, aga see oleneb jälle, kellele meeldib. Ega see Ojasoo asi ka kuhugi välja ei viinud. Ainult tõi esile väljendi nagu kanakarja kambakas, millest ka kasu midagi ei ole. Eks see nokkimine kajastub ka eestlase huumorimeeles, mis on ka väga eriline, aasiv, tögav ja lõõpiv," ütles Oja "Vikerhommikus", viidates 104 kirjale, mis Tiit Ojasoo vastu presidendile läkitati.

Täna toob Oja lavale eneseiroonilise stand-up etenduse "Eestlased – erilised inimesed". "Tuli selline mõte, et kuna Eesti sada, teeks ka kingituse. Eestlane tegelikult on nii huvitav kuju, ta on omaette huvitav nähtus, meid on olematult vähe maailmas, aga me anname väga tugevalt tooni," arvas Oja. Oja selgitas, et võtab etenduses eestlase osadeks lahti ja paneb siis jälle kokku tagasi.

Enne etenduse publikuni toomist käis näitleja tegemas uurimistööd ka Saksamaal Hamburgis, kus kohaliku Eesti kogukonnaga tutvus. Koos Mart Juurega tehti live-etteastes "Ärapanijat". "Käisime "Ärapanijat" tegemas Hamburgi eestlastele, kes tähistasid EV100, küll kuu aega hiljem. Lustlikus vormis pealkirja all "Sada ja seened" ja oli tõesti väga tore," kiitis Oja.

Üritusel pidas kõne Berliini kultuurinõunik Merit Kopli, kes puudutas eestlast ka läbi sakslaste pilgu. "Ma pean ütlema, et sakslased vaatavad meie peale küll tihtilugu väga suure kadedusega, aga ka imestusega," ütles Oja, kes nimetas eestlasi sõgedaks rahvaks.

Kuigi eestlased hoolivad väga sellest, mida neist mujal maailmas räägitakse, usub Oja, et iseolemine, enda baasolemuse leidmine ja selle üle uhkust tundmine on süvenev protsess. "Eestlane on julgelt täie sammu ja uhke rinnaga astunud maailma rahvaste perre ja esiritta," lausus Oja.