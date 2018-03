Videoblogi: E STuudio lõpetas Austraalia tuuri Adelaide'is

Adelaide’is võõrustas Eesti noori koorilauljaid üks linna silmapaistvamaid meeskoore – Festival Statesmen Chorus. Kahe koori ühised kontserdid nimega Worlds Collide müüdi kiiresti välja. Kohaliku koori dirigent Jonathan Bligh kirjeldas, kui hämmastav on, et maailma kahest eri otsast kokku tulnud muusikud võivad koos luua nii võimsa muusikalise emotsiooni.

