Netflix sai Cannes'i filmifestivalilt võistluskeelu

Netflix on Cannes'ilt ametlikult väljas. Filmifestivali peakorraldaja Theirry Fremaux ütles, et Netflix ja teised voogedastuskanalid võivad oma filme endiselt näidata väljaspool võistlusprogrammi, kuid Kuldse Palmioksa eest nad võistelda ei saa.

Osalemiskeeld tuleb pärast seda, kui Fremaux teatas reedel antud intervjuus väljaandele Le Film Francais, et festivalil pole lubatud teha ka selvepilte, vahendab The Hollywood Reporter.

Eelmisel aastal, kui Bong Joon-ho "Okja" ja Noah Baumbachi "The Meyerowitz Stories" võistlusel osalesid, tekitas see paljudes pahameelt. Prantsuse filmitegijad ja ametiühingud mõistsid selle sammu hukka ja lubasid korraldada proteste, kuni festival otsustas 2018. aasta festivali ajaks reegleid muuta. Eelmise aasta mais, kui mõlemad filmid Cannes'il linastusid, uus kord veel ei kehtinud, kuid kumbki film ühtegi auhinda võistluselt ka ei korjanud.

Kuigi filmide näitamine oli riskantne otsus, oli Fremaux valmis selle sammu esimesel korral tegema, et hoida festivali stagneerumise eest. Kuigi ta teadis, et see otsus tekitab vastakaid meeleolusid, soovis ta ikkagi kahe tunnustatud filmitegija teoseid Cannes'il näidata, selle asemel, et saata nad mõnele teisele filmifestivalile.

Kuid ta tunnistas, et usaldas Netflixi liiga palju, arvates, et nad oma reegleid festivali pärast muudavad. "Möödunud aastal, kui me need kaks filmi välja valisime, arvasin, et võin veenda Netflixi neid ka kinodes näitama. Aga ma olin ennatlik, nad keeldusid."

Tol ajal püüdis Netflix saada ajutisi lube filmide näitamiseks Prantsusmaal lühema aja kui nädala jooksul ja seda nende filmide veebipõhistel esilinastuspäevadel. Seda Prantsusmaa seaduste tõttu aga ei lubatud ja pooled kokkuleppele ei jõudnud.

Selle tulemusena muutis festival oma reegleid ja tegi võistlusprogrammis osalevate filmide Prantsusmaa kinodes näitamise kohustuslikuks. "Netflixi inimesed armastasid punast vaipa ja tahaksid olla festivalil koos teiste filmidega. Kuid nad mõistavad, et nende enda mudeli järeleandmatus on meie omale vastupidine," ütles ta.

"Peame võtma arvesse uute võimsate mängijate olemasolu: Amazon, Netflix ja võib-olla peagi ka Apple," ütles ta, märkides, et festival on minevikus tekitanud pahameelt, tuues festivalile esialgu televisiooni jaoks loodud filme, nagu Olivier Assayasi "Carlos" 2010. aastal.

Fremaux ütles, et kui uued mängijad nagu Netflix ja Amazon võimaldavad režissööridel teha suure eelarvega filme, loovad nad hübriidfilme, mis ei ole ei tele ega ka kino. "Kino võidutseb [endiselt] kõikjal isegi praegusel telesarjade ajastul," ütles ta. "Kino ajalugu ja interneti ajalugu on kaks erinevat asja."