Filipp Kirkorov kirjutas Moldova euroloo: ma pean lunastama oma 17. koha, mille sain 1995. aastal

Filipp Kirkorov kinnitas, et Eestiga on seotud palju mälestusi, kuna vanemad võtsid ta kaasa, kui isa siin esines. "Eesti oli välismaa, kuigi kuulus Nõukogude LIitu," ütles ta ja lisas, et siin käimist võis võrrelda kosmoselennuga.

Sel korral külastas Kirkorov Eestit koos Moldova ansambliga DoReDos, kellele ta kirjutas Eurovisiooni võistlusloo "My Lucky Day". "Ma pean lunastama oma 17. koha, mille sain 1995. aastal," selgitas ta ja kinnitas, et ta astub sellele lavale võitjana. "Pole vahet, kas ma olen produtsent, helilooja, koreograaf või lavastaja, ma saan oma tahtmise, nagu olen alati saanud."

Koostöö Moldovaga valis ta just seetõttu, et seal andis ta oma esimese kontsertturnee 30 aastat tagasi. "Kahjuks me ei ole Eestiga samas poolfinaalis, ent kui jumal annab, siis kohtume finaalis preili Nechayevaga," nentis Kirkorov ja lisas, et loodetavasti annab Eesti Moldovale 12 punkti.