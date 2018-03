EuropeanFilmChallenge viib Euroopa filmisõbra Cannes'i festivalile

Kuna tegu on võistlusega, saab iga filmi ja vaatamiskoha eest punkte, soositud on erinevate Euroopa riikide filmide vaatamine ning erinevate vaatamiskohtade kasutamine. Korraldajad premeerivad lisapunktidega neid filmifänne, kes kutsuvad oma sõpru võistluses osalema ning tunnustavad uusi osalejaid.

Pärast registreerimist europeanfilmchallenge.eu kasutajaks, tuleb registreerida süsteemis filmivaatamise fakt ja tõendada seda fotoga - olgu see siis pilt kinopiletist või arvutiekraanist. Võistluse üheks eesmärgiks on innustada inimesi Euroopa filme vaatama, sestap peavad kõik osalejad vaadatud filme jagama ka oma sõpradega sotsiaalmeedias, kasutades teemaviidet #europeanfilmchallenge.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel