Tallinn Music Weeki maailmamuusika õhtul esineb Alluri Indiast

India Hyderabadi linnast pärit Shriram Alluri loomingus kohtuvad eufoorilised meloodiad ja spagetivesternide heliribadele omane vunk. Lapsena klassikalise klaveri- ja viiulimängu koolituse läbinud Alluri muusikaline eneseleidmine toimus teismeeas koos The Smithsi, Joy Divisioni ja Dovesi lugudest innustunud kitarrimängu õpingutega. Nüüd jagab ta oma aega India, Ühendkuningriigi ja Itaalia vahel ning loob Briti vintage indiest mõjutatud muusikat oma kodulinna kohalikus telugu keeles.



Alluri debüütalbum "Man Of Truth" (2015) pälvis kiitust nii muusiku kodumaal Indias kui ka üleilma. Käesoleval aastal ilmub Briti sõltumatu plaadimärgi Killing Moon alt tema teine täispikk album, mille valmimisel on võtmerolli mänginud Grammy nominendist produtsent Tommasso Colliva (The Jesus and Mary Chain, Muse, Franz Ferdinand) ja italo-funki bändi Calibro 35 liige Massimo Martelotta.



Märtsi esimeses pooles ilmus albumi eelmaitse-singel telugukeelne "Naa To Vastava (A Trip)".



Alluri india-rocki kuuleb 7. aprillil algusega kell 23.40 TMW maailmamuusika õhtul Erinevate Tubade Klubis. Nimele kohaselt toob maailmamuusika lava artiste kokku igast ilma otsast – lisaks Indiale Portugalist ja Israelist, ent ka Läänemere kallastelt. Kogeda saab nii Balkani muusikat kui ka afrobiiti ning malestrateegiate ja eksootiliste rütmide põrkumisest sündinud elektroonikat.



TMW 2018 maailmamuusikaõhtu Erinevate Tubade Klubis laupäeval, 7 aprillil.



19.00 Piwai (US)

19.45 Fula Express (IL)

20.30 Forrò Mior (PT)

21.15 Söndörgő (HU)

22.10 Afro Tallinn Beat Orchestra (EE)

22.50 Karpov Not Kasparov (RO)

23.40 Alluri (IN)

00.20 Helsinki Cotonou Ensemble (FI)