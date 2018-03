Legendaarne Viimsi müüja Ülle hindab oma tööd: pole mingit raskust

Viimsis töötav müüja Ülle Indre on klientide seas populaarne ning tal on ka isiklik Facebooki fännileht "Maailma parim müüjatädi Ülle".

Indre sõnul on müüjatega Eestis olukord praegu kehv, kuna noored ei soovi selle töö peale tulla ning tahavad kõrgemat palka.

Töö ise legendaarse müüja sõnul sugugi kontimurdev pole. "Tegelikult pole seal mingit raskust. Valikuvõimalusi on väga palju: oma tööaega, mitu tundi sa tahad teha - tahad veerand kohta, pool kohta - kõik on võimalik," sõnas ta "Vikerhommikule" antud intervjuus.

Siiski on vahe erinevatel kauplustekettidel, kuna mõnes kohas nõutakse rohkem. "Säästumarketis, seal oli nii, et vehkisid igal pool, see oli kohutav," kirjeldas Indre kunagist töökogemust. Seal oli tarvis ühel inimesel teenindada nii kassas kui ka saalis ning ka ise koristada.

Lisaks poleks naine nõus töötama ka Maxima kauplusteketis, kuna tema arvates on keeleprobleem nendes poodides siiski liiga suur. "Seal on väga raske midagi küsida, sest keegi mitte midagi aru ei saa. See on küll õige," kommenteeris müüja. "Ega nendel ka tööjõudu pole. Nad ju toovad Ida-Virumaalt ja ei tea, kust kohast..."

Palk on piisav

Müüjatele makstava palga suuruse üle Indre ise ei kurda, öeldes, et see on vaid noorte probleem. "Nemad leiavad, et see palk on liiga väike. Aga tegelikult see töö ei ole tappev. Sa saad tööaega valida, kõik on okei minu arvates." Ise eelistab ta töötada just pikkades, 13 tunni pikkustes vahetustes ning on siis nii kassas kui vajadusel ka saalis. "Ei ole mingit raskust," tõdes Indre.

Oma kliente hindab legendaarne müüja väga toredateks, kuid tunnistas, et eks palju sõltub vastatikusest suhtlusest. "Ma tahan anda sellist teenindust, mis ma ise tahan saada, kui ma käin poes." Paraku tunnistas naine, et kahjuks ta igal pool sellist suhtumist ei näe. On poode, kus ei öelda tere või toimetatakse omaette. "Lihtsalt sahistatakse kaup läbi ja ongi kõik. Mitte mingisugust suhtlust kui sellist ei ole. Sellest ma tunnen puudust," rääkis ta.

Talve hilisõhtutel kliente ei jagu

Sellest, miks kauplused peavad pikalt hilisõhtuni lahti olema, Indre aru ei saa. "Suvel jah, suvel võiksid olla, aga mitte talvel, see pime aeg. Siis juba kliendid kaovad ära kella kaheksast," kommenteeris müüja, et mingit tormijooksu enne kella 22 poodi ei tehta.

Kindlasti ei poolda Indre ka öö läbi lahti olevaid poode. "Mitte mingil juhul. Ma ei tea, iga normaalne inimene puhkal öösel. Ma tahaks kohe näha, missugune inimene... ma lähen ükspäev küll sinna Prismasse. Kas tõesti on siis ostjaid?" imestas ta. "Ja missugune inimene, kes seal töötab siis? Ma loodan, et mingisugust sundseisu ei pandud müüjatele, et pead öösel olema." Ise ei oleks ta mingil juhul nõus öises vahetuses töötama ning mitte keegi tema töökaaslastest samuti mitte.

Ülle Indre on 44 aastat müüjana töötanud ning viie aasta pärast on pension välja teenitud. Koju ta jääda siiski ei plaani, vaid ainult tööaega vähendada. Mingeid tervisemuresid naisel pole, kuna jalgrattasport hoiab heas vormis.