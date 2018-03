Vaimuhaigusega võidelnud Sinead O'Connor naaseb lavale

O'Connori viimane stuudioalbum "I'm Not Bossy, I'm The Boss" ilmus 2014. aastal.

Kontserdipiletid on müügil nimega "Sinead O'Connor aka Magda Davitt", mille O'Connor võttis omale eelmisel aastal, et "olla vaba vanemlikust needusest".

Nüüd ilmneb, et O'Connor on valmis lavale naasma. Räägitakse, et O'Connor kavatseb kahel korral lavale astuda USA-s, millele järgnevat suurem kontsertturnee. O'Connor pole viimased neli aastat USA-s esinenud. Nüüdsed esinemised peaksid toimuma aprillis Portsmouthis ja Northamptonis.

Möödunud aastal tunnistas O'Connor saates "Dr Phil Show" enda vaimse tervise probleeme. Varem sotsiaalvõrgustikku Facebook postitatud videos tunnistas ka naine, et tal on olnud enesetapumõtteid, vahendab NME.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel