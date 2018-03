Galerii: Kevadisele Tallinn Fashion Weekile panid punkti lapsed

Laval olid Mimi Disain, Dadamora, Bebe Organic, Amiki, Vilve Unt, Klikkklakk ning Kalamaja Printsess.

Lastemoe päeva avaetendus tõi suurte ja väikeste moesõprade ette Mimi Disaini, kelle loodud rõivad on mõeldud lastele, kuid inspireeritud täiskasvanute moetrendidest. Mimi Disaini uues loomingus on läbivateks toonideks pastelsed ja murtud hallika alatooniga värvid, mustritest domineerivad aga triibud, tähed ja geomeetria, mis on brändi rõivastele olnud omaseks juba viimased viis aastat. Uue kollektsiooni kangaid iseloomustab õhulisus ja kergus ehk märksõnad, mis annavad edasi tõelist kevadsuvist emotsiooni, pakkudes ühtaegu ka liikumisvabadust ja rõõmu.

Seejärel vallutasid lava vahvad loomaillustratsioonid, kes on end sisse seadnud Dadamora uue kollektsiooni rõivastele. Rõivaste värvilahendused on minimalistlikud ja skandinaaviapärased ning nii on värskes kollektsioonis esindatud näiteks pastelne roheline ja moodne vanaroosa, aga ka ookerkollane, punane ja khaki. Esitlusele tuli ka Dadamora esimene ülikond.

TFW viimase päeva teisel etendusel jõudis lavale kolm eriilmelist brändi. Esimesena astus publiku ette Bebe Organic, mis loob naturaalsetest ja orgaanilistest materjalidest valmistatud beebi- ja lasteriideid. Nime "Rustikaalne imedemaa" kandev kollektsioon, mis moenädala raames ka esitlusele tuli, on inspiratsiooni kogunud loodusest ja säästlikust elustiilist. Rõivastel kasutatud toone iseloomustab vabadus ja maalähedus, millele on juurde puistatud ka nostalgilist hõngu.

Seejärel tuli esitlusele Amiki uusim kollektsioon ehk valik magamisriideid brändilt, mida saadab rahvusvaheline edu. Moenädala lavale jõudsid Amiki parimad palad ehk neli erinevat kollektsiooni.

Teist etendust jäi lõpetama Vilve Unt, kes on täiskasvanutele mõeldud kollektsioonile "Promenade" nüüd juurde liitnud ka lastele mõeldud rõivad. Nii jõudis eile TFW lavale vahva kudumikollektsioon, milles on disainerile omast nostalgiahõngu ja moearhiividest pärinevaid stiilinoppeid. Vilve loodud lasterõivaid iseloomustavad kiiksuga värvikombinatsioonid, kummutisahtlist leitud lõngakerad ning, nagu disainer ise ütleb, "igavad" mustrid. Tulemuseks on kudumikollektsioon, mis on tahtlikult ja teadlikult tavaline, ent samal ajal vimkadest tulvil ja üdini moodne.

Kevadise Tallinn Fashion Weeki lõpetasid Klikkklakk ja Kalamaja Printsess. Neist esimene ehk Klikkklakk pakub mängulisi ja uuenduslikke, kuid samas lihtsate lõigetega riideid, mida lapsed saavad ise kaunistada ja dekoreerida. Riietel asuvatele trukkidele saab kinnitada kraesid, lipse, taskuid, kapuutse, sallkraesid ning põnevaid vildist loomi, numbreid, tähti ja kujundeid, tänu millele muutuvad rõivad kordumatuks ning toovad esile lapse isikupära. Brändi värskeimas kollektsioonis on tunda Jaapani stiili ning seda iseloomustab värskete värvide kombinatsioon läbi lihtsate ja selgete vormide.

Moeõhtu lõpetas aga Kalamaja Printsess, kes poetas lasterõivaste juurde ka emadele ja vanaemadele suunatud moenoppeid. Brändi värske kollektsioon on loodud koostöös Uuskasutuskeskusega ning nii jõudsid lavale uuskasutatud materjalidest valmistatud igapäevakleidid, kimonolõikelised jakid ja suurte mustritega kevadmantlid. Kollektsiooni värvigamma on aga inspireeritud Kalamaja kevadest ning seega võib põline tallinlane rõivastelt leida juba tuttava linnaasfalti ja porilombid, Kalamaja pargi õied ja mereääre, Pikakari ranna liiva ning takeaway kohvi toonid.