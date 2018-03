Pääru Oja: on mulje, et tänapäeval on okei olla loll

"Et ma pean ennast tõestama. Ta võttis ühe pinge maha, ma saan ehk äkki nüüd natukene vabamalt mõelda seda asja. Ma võin teha rohkem nii nagu mulle meeldib, ma ei pea nii väga meeldima," ütles Oja ETV saates "Hommik Anuga".

Oma teatrirollide puhul on Oja enda sõnul leppinud, et komöödia pole tema jaoks. "Minu jaoks ei ole midagi hirmsamat kui komöödia teatris, mitte midagi vähem naljakamat kui komöödia," ütles Pääru ja lisas, et hindab siiski väga kursusekaaslasi, kes teevad komöödiat Kinoteatris. "See, mis Kinoteater teeb, on teatud mõttes olnud väga intelligentne huumor," selgitas näitleja.

Oja rõhutas, et eelistaks siiski põhimõtet, kus kultuuriinimesed teevad ise seda, mida nad ka ühiskonnas näha tahavad. "Seda öeldakse muidugi ja kõik ütlevad selle aja kohta, kus nad elavad, et midagi on selles ajas mäda. Aga vaba maailma juht on reality-staar. Ma arvan, et meie kulturnikud ei saa seda süüd lükata kellegi teise kaela. Mingi teatav tendents reality-saadetega ja komöödiasaadetega, mul on tunne, et me rõhume mingitele madalatele instinktidele ja soovidele. Mis mulje mulle on varasematest jäänud, et on okei olla tänapäeval loll," lausus Oja.

Ta lisas, et on isegi hoovusega kaasa läinud. "Ka mina teen asju töö pärast, palga pärast, mille taga ma võib-olla ei seisaks, aga ma siiski katsun valida nii palju, kui võimalik," ütles ta.

Oja viimaste näitlejatööde hulka kuuluvad rollid Eesti-Islandi-Norra koostööfilmis "Mihkel", mis jõuab Eesti vaatajate ette augustis, ja Veiko Õunpuu filmis "Viimased". Õunpuu filmi võtetel murdis Pääru komistamise järel rangluu, kuid oli juba nädala pärast tagasi võtetel. "Üks stseen, kus pidin jooksma. See toimub vanal kaevandusalal ja seal oli ülesküntud maa," meenutas Pääru Soomes toimunud filmivõtetel saadud vigastust.

Lisaks näitlemisele on Pääru ka talendikas muusik. "Hommik Anuga" saates esitas ta kaks pala.

Pääru Oja ja Indrek Kruusimaa "Tres Notas":

Pääru Oja ja Indrek Kruusimaa Paco de Lucía: