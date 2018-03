Roald Johannson: auhinnad on ka toredad, aga laps on see, kelle nimel elada

"Ega mina ja meie meeskond ei tee ainult tunnustuste pärast seda saadet. Mis teeb selle nii populaarseks, ma arvan, et ausus ja autentsus. Meie roll, meie ülesanne ja minu missioon on näidata Eesti elu võlu ja valu täpselt sellisena nagu see välja näeb. anda probleemidele nimi ja nägu," ütles Johannson ETV saates "Hommik Anuga".

Roaldi sõnul on tema eesmärk näidata inimesi, sest ainult nii jõuab loo sisu võimalikult paljude inimesteni. "Mina ei taha teha anonüümseid intervjuusid. Kui narkomaan, alkoholisõltlane räägib kapuutsivarjus moonutatud häälega kuskil pargis, siis minu jaoks see ei lähe korda," põhjendas saatejuht.

Johannson lisas, et mida populaarsem on saade, seda raskem on inimesi veenda saatesse tulema. "Iga nädal, praktiliselt iga päev ma pean saama enne ligi kümme ei vastust selleks, et üks inimene tuleks minu saatesse," tõdes Johannson, lisades, et inimeste veenmine on kurnav töö. "Tegelikult see töömaht, et inimesi sinna saada, on päris suur," ütles ta.

Iseennast peab Roald rohkem antropoloogiks kui telesaatejuhiks. "Mina ei saa seda elu ja probleeme kuidagi parandada. minu väljund ja meedium on telesaade läbi avalikustamise. Nimetagem mind siis sõnumitoojaks," ütles Johannson, kes on teinud saateid nii depressiooniga võitlusest kui ka fentanüülisõltuvusest.

Pärast eriliselt keerulisi võtteid laeb saatejuht end maha sporti tehes. Suur osa mehe ajast ja tähelepanust läheb ka tema kuuekuusele tütrele. "Muidugi on see mind muutnud. Ma ei saa öelda, et ma palju rahulikumaks oleks muutunud. Minus on ikka kärsitust ja kergesti ärrituvust. See on teema, millega ma pean rohkem tulevikus tegelema. Esimene samm on, et ma tunnistan seda probleemi endale," avaldas Roald.

Mehe sõnul on laps toonud tema ellu siiski väga palju rõõmu. "See on kõige ägedam kogemus, ilmselt sa oma kogemusest tead ka. See on tegelikult see, mille nimel elada ja olla. Auhinnad on ka toredad, aga see ei ole kõige tähtsam," vastas Johannson saatejuht Anu Välbale.

15 aastat teleekraanil olnud Roald alustas telekarjääri "Aktuaalses kaameras", neli aastat hiljem liikus ta edasi "Pealtnägijasse", kus oli kaheksa aastat. Saatejuhi sõnul on see, mida ta nüüd "Roaldi nädalas" teeb, hoopis teine suund. "Mul on hoopis teine formaat. See on dokumentaalsaade, kus inimesed räägivad oma muredest," põhjendas ta.