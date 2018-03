Suri esimene eurovõitja Lys Assia

Eurovisiooni lauluvõistluse korraldajad teatasid, et naine suri laupäeval Zürichi Zollikerbergi haiglas, vahendas BBC.

Assia võitis esimese Eurovisiooni võistluse 1956. aastal lauluga "Refrain". Pärast seda osales ta veel kahel võitlusel. 1957. aastal lõpetas ta kaheksandana, kuid aasta hiljem jõudis looga "Giorgio" teisele kohale.

Eurovisiooni meeskond kirjeldab Assiat kui võistluse esileedit.

We’re very sad to hear that Lys Assia - the Grande Dame of #Eurovision - has passed away. Our very first winner in 1956 and a huge supporter of the Contest ever since. The whole Eurovision family sends our condolences to Lys’ loved ones. https://t.co/15OE4arVAo @LysAssia pic.twitter.com/mOjoLw4l9G