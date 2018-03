Popstaar Taylor Swift, kes teeb harva poliitilisi avaldusi, astus välja protestimarsi March for Our Lives eest.

Iberofesti raames sõitis Madridi flamenkoballeti solist Ivan Gallego Eestisse, et siinsed soovijad flamenkot tantsima õpetada. "Ringvaate" reporter Heleri All käis vaatamas, kuidas see välja näeb.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel