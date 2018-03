Parimaks naissaatejuhiks nimetatud Grete Lõbu pühendas kõne Signe Lahteinile

"Ma tegelikult tahan öelda hoopis, kallis Signe, me pidime täna istuma sinuga kõrvuti ilusad kleidid seljas ja soengud peas. Juhtus nii, et sa ei saanud tulla. Sellest pole selles mõtte smidagi, et pidusid tuleb veel. Sinul on praegu hoopis olulisemad võitlused ära võidelda. Võitled oma elu eest, sest meil on sind väga vaja, me mõtleme su peale, me hoolime sinust," pidas Grete kõne, soovides tervist Kanal 2 saate "Kodutunne" saatejuhile Signe Lahteinile, kes on pärast ränka autoõnnetust haiglas.

Grete lisas, et seisab laval vastakate tunnetega, kuid on tänulik auhinna eest.