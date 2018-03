Grete Lõbu otse-eetrist: adrenaliinist jääb sõltuvusse, aga lõpuks jätab see jälje tervisele

"Eks see on ka natuke sõltuvus, sa jääd sellest adrenaliinist sõltuvusse. Iga jumala õhtu viskab adrenaliini üles ja nii viis päeva nädalas – üles ja alla," kirjeldas Grete Laupäevalehes LP.

Pärast saadet peab aga tipust alla tulema: "See tähendab, et käid kogu aeg emotsionaalselt üles ja alla, iga päev. See on kindlasti selle töö varjukülg, mis ilmselt lõpuks jätab suuremal või vähemal määral jälje ka tervisele".