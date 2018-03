85. sünnipäeva tähistanud Mai Mikiver karastab end hommikuti lumehanges

"Voodisoojast hüppasin lumehange, karastasin ennast ja kui sa arvad, et ma läksin sooja duši alla, siis ei, ainult kuivatasin rätikuga, panin riidesse ja keha oli nii soe, kõik oli valmis liikumiseks," kirjeldas Mai Mikiver oma tavapärast hommikurutiini.

Oma nooruslikkuse saladuseks peab Mai seda, et ei tunne ennast üldse vanana. "Vahest unustad ära, kui pead meeles pidama, et kas selles eas veel kõlbab niisugust või naasugust asja teha. Üldiselt ma ei tunne end vanana, ei riietuses, ei käimises, ei kontserdil, raamatulugemises ega seltskonnas viibides," rääkis Mikiver.

Sportliku olemise on Mai pärinud isalt. Kultuurilembelisest suguvõsast pärit Arnold Mikiver oli ametilt õpetaja, kellest sai ka Loksa kooli juhataja. Aktiivse mehena oli ta ka kohaliku kultuurielu eestvedaja ning nii on üsna selge, kust Mai kuulsad vennad Mikk ja Tõnu näitlemispisiku said.

Kuigi Mai pole näitlemist õppinud, on ta rekvisiitori ameti kõrvalt ka näitlemisega pidanud tegelema. 2011. aastal astus Mai üles Eesti armastatud seriaalis "Õnne 13". "Tegelikult ma tahtsin arstiks õppida, aga kuna asjaolud olid niisugused, et oli pärast sõda ja Mikk lõpetas Loksal seitsmenda klassi, läksin läksin õpetajate instituuti õppima. Ütlesin, et ma lähen õpin Eesti filoloogiat. Siis ütles isa, et kas ma teen nalja, August Gailit on keelatud, Mälk on keelatud, mis eesti keele õpetajaks sa õpid, kui Eesti kirjandusest rääkida ei saa," meenutas Mai ja lisas, et läks isa soovitusel õppima matemaatikat.

1968. aastal alustas Mai tööd Eesti Reklaamfilmis. "Olen töötanud siin majas 50 aastat, nagu Mati Talvik. Tänane ametinimetus on muuseumi assistent," ütles Mai, kes on selle koha peal olnud 2005. aastast. Mai korrastab igapäevaselt muuseumi eksponaate ja korraldab telemajas ekskursioone.

Teletöötaja Mai Mikiver, saade "Nii palju pilte". 1977 Autor: Vello Kepp/ERR