Galerii: TFW teisel õhtul oli laval külluslik moeassortii

Tallinn Fashion Weeki teist moeõhtut alustas kodumaine Monton, kes tõi lavale spetsiaalselt TFW jaoks loodud ja positiivsusest pakatava kollektsiooni. Montoni disainitiimi värskeim looming tuli esitlusele kahes jaos, millest esimene keskendus julgetele ja rõõmsatele värvidele, jaatavale ellusuhtumisele ning külluslikele printidele ja uhketele detailidele. Etenduse teine osa täitis moelava nostalgiliselt värske denimi, pitsdetailide, õrnade pastelltoonide ning vahvate leemuritega, kelle elust ja olust Montoni värske kollektsioon kõige enam inspireeritud oligi.

Seejärel astus lavale Diana Denissova, kes oli oma uut kollektsiooni luues fookusesse seadnud vabariigi sajanda aastapäeva, kaunid linnad ning maalikunsti maagia. Denissova värske kollektsiooni sündimisel mängis olulist rolli ka kunstnik Vladimir Batšu, kelle eredad ja päikeselised maalid kanti kangastele, mida täiendati omakorda veel ka suurlinnade vaadetega. Samal etendusel jõudis publiku ette ka Mammu Couture, kes tõi lavale rikkaliku kleidikollektsiooni ja mitmekülgse moevaatemängu. Disaineri värskes loomingus kohtab kauneid lillemotiive, mida leiab nii kangastelt kui ka käsitööna tikitult, lisaks on kollektsioonis oma koha leidnud ka putukad, liblikad, külluslikud volangid ja sametist lipsud.

Teisele moeõhtule andsid väärika punkti Embassy of Fashioni disainerid Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo ja Riina Põldroos. Ketlin Bachmanni uut kollektsiooni seovad rohked aplikatsioonid ning eklektiline värvi- ja materjalivalik, mis loovad üheskoos muretu ja mängulise terviku. Oma peamisteks inspiratsiooniallikateks peab disainer lapsepõlve ja unenägusid ning eesmärgiks lubadust avada kandja sisemine rokkstaar.

Aldo Järvsoo esitles aga esmakordselt vaid pulmakleitidest koosnevat kollektsiooni, mis kannab nime "EV100" ning mida ilmestasid Tanel Veenre loodud futuristlikud peakatted, mis andsid rahvuspärimusest tuntud pruudikroonile hoopis uue ja ulmelise kuju. Kollektsiooni eesmärgiks on seatud see, et pruut tunneks end vabalt ja õnnelikult - kõrvale on jäetud korsettide tugev kallistus ja kleitide "merineitsistumine" ning võimust on võtnud lihtsus ja loomulik ilu, pärltikanditega kaetud pitside läbipaistvus ja kergus, Eestimaa suvepäevale omane vabadus ning õrn barokk.

Viimasena astus lavale Riina Põldroos, kes on kevadkollektsioonis inspireerunud värskusest ja ärkamisest. Publiku ette jõudsid õhulised Kreeka stiilis kleidid, siidsametist kimonod ja dressid ning käsitsi valminud pärlkangad, lisaks ka valik pruutkleite. Toonidest kohtab Põldroosi uues loomingus valget, halli ja beeži, aga ka pehmet lillat ning säravat fuksiat.