"Klassikatähtede" finalistid selgusid põnevas heitluses

Saates kõlasid eriilmelised töötlused tuntud klassikapaladest ja poplugudest. Võistlejatel tuli näidata leidlikkust ja loovust, et valitud algmaterjalist midagi põnevat ja ainukordset arendada. Õhus oli elektrit, mille maandasid kaunilt ja originaalselt kõlanud esitused.

Võistlejaid hindasid Ivari Ilja, Juhan Tralla ja külalisliikmena helilooja ja muusikaprodutsent Peeter Vähi. Konkurssi algusest peale jälginud Ivari Ilja sõnul oli igal muusikul kõrghetki ja madalpunkte. "Tänases saates, kus esitati kõrvuti nii kuulsate meistrite seadeid kui ka omaloomingulisi töötlusi, oli võrdlemine eriti keeruline - kui esimesel juhul hindad interpreedi sooritust, siis oma seade puhul pigem selle originaalsust. Pean suureks väärtuseks, kui interpreet suudab ise arranžeerida," lisab Ilja. "Mõlemal saatest lahkuma pidanud pianistil on head tulevikuvõimalused, kui veel endaga tööd teha. Sven-Sander Šestakov ja Arko Narits on väga erinevad kunstnikunatuurid, eredad ja omanäolised, kuulsin neid mõlemaid kontserdivoorus ja olen kindel, et me kuuleme neist veel," tunnustab ta.

Peeter Vähi märgib Sven-Sanderi mitmekülgset annet. "See, et interpeet on ühtlasi ka helilooja, on tänapäeval üsna haruldane nähtus. Heliloojana hindan sellist mitmekülgust kõrgelt, olenemata sellest, kuidas tänane võistlus talle lõppes," lisab Vähi.

Juba järgmisel reedel toimuvas finaalsaates on võimalik kõiki "Klassikatähed 2018" osalejaid koos musitseerimas näha ja kuulda.

Võistlussari kulmineerub galakontsertidega 5. aprillil Vanemuise kontserdimajas ning 6. aprillil Estonia kontserdisaalis, kus võitjad esinevad koos ERSO ja dirigent Mihhail Gertsiga.

Saatesari valmib Eesti Kontserdi, Klassikaraadio ja ETV koostöös.