Tallinn Fashion Weekil astuvad esmakordselt lavale ka Downi sündroomiga modellid

"Idee sai alguse tegelikult ühest väga meeldivast õhust, kus Downi sündroomiga laste ja noorte emad tegid ühe mõnusa ürituste ja mõtlesime ühiselt, mida toredat annaks veel teha, et Eesti ühiskonnale näidata, kui toredad tüdrukud ja poisid meil on," selgitas Minu Unistuste Päev SA vabatahlik Annika Jenkins.

Jenkinsi sõnul võib algul küll Downi sündroomiga lastega keeruline olla, kuid tänaseks ta juba oskab nendega käituda. "Neil on natukene teistmoodi hing, nad on nii siirad ja rõõmsameelsed, nende unistuste täideviimine on lihtsalt tahte küsimus," selgitas ta.

"Selle nimel me teemegi tööd, et neid rohkem ühiskonda kaasata," sõnas ta ja nentis, et puudega inimestel on samad õigused ühiskonnas osalemiseks. "Nende unistused peavad samamoodi reaalsuseks saama."