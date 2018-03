Madridi flamenkotantsija Ivan Gallego: flamenko on väljendamise kunst

Iberofesti raames sõitis Madridi flamenkoballeti solist Ivan Gallego Eestisse, et siinsed soovijad flamenkot tantsima õpetada. "Ringvaate" reporter Heleri All käis vaatamas, kuidas see välja näeb.

Madridi flamenkotantsija Ivan Gallego selgitas, et flamenko on väljendamise kunst. "Mida muusik annab edasi pillimänguga, seda annab flamenkopartner edasi tantsides," sõnas ta ja lisas, et kõikjal maailmas on inimesi, kelleni jõuab flamenko kirg. "Igal pool on ka neid, kelleni see ei jõua."

Eestisse jõudis Ivan Gallego esimest korda 16 aastat tagasi, kui Eesti flamenotantsija Maria Rääk ta siia kogemusi jagama kutsus. "See sai alguse Madridis, mida õppisin Avatud Eesti Fondi stipendiumiga Madridi flamenkoakadeemias ja käisin õhtuti ka palju etendusi vaatamas," sõnas ta ja tõdes, et ühel õhtul nägi ta teda tantsimas ning läks lihtsalt küsima, et kas Ivan saaks talle anda eratunde. "Ma alustasin tema õpilasena ning aasta pärast tegime juba esimese projekti koos Eestis."