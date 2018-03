Martin Shkreli mõisteti hiljuti seitsmeks aastaks vangi. USA justiitsministeerium tegi nüüd otsuse, et Shkrelil tuleb valitsusele tagastada ka Wu-Tang Clani "Once Upon a Time in Shaolin", mille ainus omanik Shkreli on. Pärast tagastamist on see peaprokuröri Jeff Sessionsi otsustada, mis albumist saab.