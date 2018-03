Enne õhtust telegalat alustas ERR-i portaalis ülekanne kell 20.00, kus sai jälgida telesaatele eelnevat. Kätte jagati ka esimesed auhinnad. Kell 21.30 algas otseülekanne ETV-s, mille pilti sai jälgida ka ERR.ee vahendusel.

24. märtsil jagati teist korda välja Eesti filmi- ja teleauhinnad, kokku kandideeris auhindadele 245 tööd ja valdkonna tegijat. Filmiauhindadele konkureeris 119 kandidaati, teleauhindasid asus püüdma 126 kandidaati.

Professionaalne žürii selgitas mõlemas kategoorias välja nominendid, kokku anti välja 29 auhinda, millest 15 filmikategoorias ja 14 telekategoorias. Mõlemas kategoorias oli žürii töö kahevooruline.

Parima uue telesaate auhinna pälvis ETV "Suud Puhtaks". Auhinna võttis vastu saatejuht Urmas Vaino. "Tõesti suur hea meel ja sabin sees seda käes hoides rääkida. "Suud puhtaks", mis alustas aasta tagasi, on olnud korraga kõva raiumine läbi halli kivi, sest panna Eesti inimest rääkima muust ka kui hädast ja viletsusest on raske, aga on olnud väga tore lahendada neid küsimusi, mis kusagil õhus on olnud," ütles Vaino kõnes ja tänas oma saatemeeskonda.

Parima ajakirjandusliku loo auhinna sai ETV "Pealtnägija" toimetaja Kristjan Pihl. "See paistab nagu elutööpreemia, ometi oli aasta tagasi minu esimene hooaeg televisioonis. Selles mõttes päris ootamatu," kommenteeris Pihl võitu, tänades seejuures oma kaasnominente ja saatemeeskonda.

Parimaks naissaatejuhiks tunnistati ETV "Ringvaate" saatejuht Grete Lõbu. "Ma tegelikult tahan öelda hoopis, kallis Signe, me pidime täna istuma sinuga kõrvuti ilusad kleidid seljas ja soengud peas. Juhtus nii, et sa ei saanud tulla. Sellest pole selles mõtte smidagi, et pidusid tuleb veel. Sinul on praegu hoopis olulisemad võitlused ära võidelda. Võitled oma elu eest, sest meil on sind väga vaja, me mõtleme su peale, me hoolime sinust," pidas Grete kõne, soovides tervist kaasnominendile Signe Lahteinile, kes on pärast ränka autoõnnetust haiglas. Grete lisas, et seisab laval vastakate tunnetega, kuid on tänulik auhinna eest.

Parimaks meelelahutussaateks valiti "Eesti Laul". Peaprodutsent Mart Normet pani auhinda vastu võttes terve saali rõkkama.

Parimaks naisnäitlejaks televisioonis valiti ETV seriaali "Õnne 13" osaline Luule Komissarov. Naine pidas tänukõne video vahendusel. "Tšort paberi, pažalusta. On ikka hea tunne küll," ütles Komissarov.

Parimaks meesnäitlejaks televisioonis nimetati ETV seriaali "ENSV" näitleja Mait Malmsten, kes pidi auhinna vastuvõtmiseks etenduse katkestama. "Hoia, ma ei saa praegu," ulatas Malmsten auhinna kiiresti auhinna üle andnud Anne Veesaarele tagasi, et tagasi Draamateatri lavale joosta.

Filmivaldkonna nominendid

PARIM MÄNGUFILM

"Keti lõpp"

"Mehetapja/Süütu/Vari"

"November" - VÕITJA

PARIM DOKUMENTAALFILM

"Armastus…" - VÕITJA

"Naine pildil"

"Nõukogude hipid"

PARIM ANIMAFILM

"Manivald" - VÕITJA

"Maria ja 7 pöialpoissi"

"Miriam järve ääres"

PARIM LÜHIFILM

"Heleni sünnipäev"

"Jää" - VÕITJA

"Lembri Uudu"

PARIM NAISNÄITLEJA FILMIS

Maiken Schmidt ("Keti lõpp")

Rea Lest ("Mehetapja/Süütu/Vari")

Rea Lest ("November") - VÕITJA

PARIM MEESNÄITLEJA FILMIS

Jörgen Liik ("November")

Roman Baskin ("Minu näoga onu")

Tõnu Kark ("Rohelised kassid") - VÕITJA

PARIM FILMIREŽISSÖÖR

Priit Pääsuke ("Keti lõpp")

Rainer Sarnet ("November") - VÕITJA

Sulev Keedus ("Mehetapja/Süütu/Vari")

PARIM FILMISTSENARIST

Andres Maimik & Katrin Maimik ("Minu näoga onu")

Rainer Sarnet ("November")

Sulev Keedus ("Mehetapja/Süütu/Vari") - VÕITJA

PARIM FILMIOPERAATOR

Igor Ruus ("Armastus...")

Mart Taniel ("November") - VÕITJA

Mihkel Soe ("Minu näoga onu")

PARIM FILMIHELILOOJA

Jacaszek ("November") - VÕITJA

Sten Sheripov ("Minu näoga onu")

Tanel Kadalipp ("Lembri Uudu")

PARIM FILMIKUNSTNIK

Jaagup Roomet & Matis Mäesalu ("November") - VÕITJA

Kristina Lõuk ("Minu näoga onu")

Toomas Hõrak & Anna-Liisa Liiver ("Mehetapja/Süütu/Vari")

PARIM HELIREŽISSÖÖR FILMIS

Ann Reimann ("Keti lõpp")

Marco Vermaas ("November") - VÕITJA

Saulius Urbanavičius ("Mehetapja/Süütu/Vari")

PARIM FILMIMONTEERIJA

Helis Hirve ("Minu näoga onu")

Martin Männik ("Nõukogude hipid") - VÕITJA

Tambet Tasuja ("Armastus...")

PARIM KOSTÜÜMIKUNSTNIK FILMIS

Eve Gutmann-Valme ("Minu näoga onu")

Jaanus Vahtra ("November") - VÕITJA

Reet Aus & Tiiu-Ann Pello ("Mehetapja/Süütu/Vari")

AASTA TEGIJA FILMIKUNSTIS

Valgusmeister Taivo Tenso - VÕITJA

Televaldkonna nominendid:

PARIM TÕSIELUSAADE (FACTUAL/REALITY)

"Eesti parim pagar"

"Pealtnägija"

"Roaldi nädal" - VÕITJA

PARIM TELESERIAAL

"Lotte lood"

"Merivälja"

"Siberi võmm" - VÕITJA

PARIM MEELELAHUTUSSAADE

"Eesti Laul" - VÕITJA

"Su nägu kõlab tuttavalt"

"Väikesed hiiglased"

PARIM UUS SAADE

"Suud puhtaks" - VÕITJA

"Suure tähe väike täht"

"Väikesed hiiglased"

PARIM ERISAADE

"Eesti Meedia Tennis Cup: Kontaveit vs Kanepi"

"EV100 Pidu algab"

"Inglite aeg" - VÕITJA

PARIM AJAKIRJANDUSLIK LUGU

Haigekassale võltsarvete esitamine – "Pealtnägija", autor Kristjan Pihl - VÕITJA

Laura Kõrgemäe kupeldamisskandaali avalikustamine – "Seitsmesed", autor Keili Sükijainen

Mõrvar töötas seadusevastaselt 10 aastat kooliõpetajana – "Radar", autor Jüri Butšakov

PARIM NAISNÄITLEJA TELEVISIOONIS

Elisabet Reinsalu ("Pilvede all")

Lauli Otsar ("Merivälja")

Luule Komissarov ("Õnne 13") - VÕITJA

PARIM MEESNÄITLEJA TELEVISIOONIS

Mait Malmsten ("ENSV") - VÕITJA

Raivo E. Tamm ("Papad mammad")

Tõnu Kark ("Kuum jälg: Kärbikud ja hamburger")

PARIM NAISSAATEJUHT

Grete Lõbu ("Ringvaade") - VÕITJA

Ines ("Me armastame Eestit")

Signe Lahtein ("Kodutunne")

PARIM MEESSAATEJUHT

Marko Reikop ("Ringvaade")

Märt Avandi ("Su nägu kõlab tuttavalt")

Roald Johannson ("Roaldi nädal") - VÕITJA

PARIM TELEREŽISSÖÖR

Eva Katariina Taimre ("Eesti Laul", suurprojektid)

Triin Ruumet ("Merivälja")

Villem Tarvas ("Kaks kanget Kagu-Aasias") - VÕITJA

PARIM TELESTSENARIST

Gerda Kordemets ("Siberi võmm")

Indrek Hargla ("Merivälja")

Villu Kangur ja Gert Kiiler ("ENSV") - VÕITJA

PARIM TELETOIMETAJA

Anne Mäns ("Kaks kanget Kagu-Aasias", "Nädalalõpp Kanal 2ga")

Anne-Mari Müller ("Eesti selgeltnägijate tuleproov", "Me saime lapse")

Õie Arusoo ("Osoon") - VÕITJA

PARIM TELEOPERAATOR

Ergo Treier ("Wend Weis", "Lotte lood")

Hans Ulman ("Siberi võmm")

Madis Reimund ("Merivälja") - VÕITJA